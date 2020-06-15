«Леванте» — «Севилья»: прогноз Павла Занозина на игру 29-го тура Примеры

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 29-го тура Примеры «Леванте» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» минимум в 2 мяча за 2.72.



«И те, и другие сыграли дерби накануне — «Севилья» в четверг выиграла у «Бетиса» 2:0, а «Леванте» спас матч с «Валенсией» на последних минутах — 1:1, причем оба гола были забиты именно в концовке встречи.



Но мне кажется, что в этот раз будет другая игра и у тех, и у других, потому что дерби и первый матч после долгой паузы — это одно, а когда уже все влились в ритм, то это немного другое.



«Севилья» — очевидный фаворит этой встречи, «Леванте» хоть и будет играть дома, но ничего особенного противопоставить гостям не сможет.



Я бы поставил на уверенную победу «Севильи» с форой (-1,5), тем более что коэффициент на это дают прекрасный. Давайте сыграем эту ставку. Очень неплохой вариант!», — сказал Занозин.



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