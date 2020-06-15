«Леванте» — «Севилья»: прогноз Павла Занозина на игру 29-го тура Примеры

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 29-го тура Примеры «Леванте» — «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» минимум в 2 мяча за 2.72.
«И те, и другие сыграли дерби накануне — «Севилья» в четверг выиграла у «Бетиса» 2:0, а «Леванте» спас матч с «Валенсией» на последних минутах — 1:1, причем оба гола были забиты именно в концовке встречи.
Но мне кажется, что в этот раз будет другая игра и у тех, и у других, потому что дерби и первый матч после долгой паузы — это одно, а когда уже все влились в ритм, то это немного другое.
«Севилья» — очевидный фаворит этой встречи, «Леванте» хоть и будет играть дома, но ничего особенного противопоставить гостям не сможет.
Я бы поставил на уверенную победу «Севильи» с форой (-1,5), тем более что коэффициент на это дают прекрасный. Давайте сыграем эту ставку. Очень неплохой вариант!», — сказал Занозин.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 июня 2020
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15