Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Леванте» — «Севилья»: прогноз Павла Занозина на игру 29-го тура Примеры

«Леванте» — «Севилья»: прогноз Павла Занозина на игру 29-го тура Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 29-го тура Примеры «Леванте» — «Севилья».

Ставка: победа «Севильи» минимум в 2 мяча за 2.72.

«И те, и другие сыграли дерби накануне — «Севилья» в четверг выиграла у «Бетиса» 2:0, а «Леванте» спас матч с «Валенсией» на последних минутах — 1:1, причем оба гола были забиты именно в концовке встречи.

Но мне кажется, что в этот раз будет другая игра и у тех, и у других, потому что дерби и первый матч после долгой паузы — это одно, а когда уже все влились в ритм, то это немного другое.

«Севилья» — очевидный фаворит этой встречи, «Леванте» хоть и будет играть дома, но ничего особенного противопоставить гостям не сможет.

Я бы поставил на уверенную победу «Севильи» с форой (-1,5), тем более что коэффициент на это дают прекрасный. Давайте сыграем эту ставку. Очень неплохой вариант!», — сказал Занозин.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Леванте» — «Севилья». Прогноз: Окампос, Сусо и де Йонг сохранят третье место в Примере
Лучше «Севильи» на выезде в чемпионате Испании выступает только мадридский «Реал».
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020