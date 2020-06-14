«Леванте» — «Севилья». Прогноз: Окампос, Сусо и де Йонг сохранят третье место в Примере

Лучше «Севильи» на выезде в чемпионате Испании выступает только мадридский «Реал».

15 июня «Леванте» и «Севилья» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 5.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Севилья»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 15 июня «Леванте» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.27. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.

Анализ и прогноз матча «Леванте» — «Севилья» (15.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 29-го тура испанской Примеры откроется в понедельник двумя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 20:30 мск в Валенсии: местный «Леванте» примет «Севилью». Разумеется, команды находятся в разных частях турнирной таблицы и решают разные задачи, но в целом сезон складывается для них успешно.

«Лягушки» в прошлом году долго находились в непосредственной близости от зоны вылета, сумев обезопасить себя только благодаря финальному рывку. Теперь они идут с заметным опережением графика: 34 очка в 28 турах, 12-я позиция. Борьба за еврокубки, конечно, не светит, однако сохранение прописки в элите не должно оказаться проблемой.

На данный момент отрыв от зоны вылета составляет девять баллов, а это солидная фора. Рестарт первенства подопечные Пако Лопеса провели замечательно, сумев зацепить ничью на «Месталье» (1:1). На первый взгляд им просто повезло, ведь спасительный гол состоялся на 98-й минуте с пенальти после долгих совещаний арбитра с видеоассистентами.

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На деле «Леванте» полностью заслужил этот балл. В дерби он выглядел ничем не хуже «летучих мышей», а остроты создал даже побольше. Также нужно отметить, что с 74-й минуты «Валенсия» действовала в большинстве, то есть гости спаслись вдесятером. С физической подготовкой тут явно порядок.

«Севилья» рвётся в Лигу чемпионов. Шансы побороться за чемпионство минимальны, «Реал» и «Барселона» имеют комфортный задел. Однако единоличное третье место (50 очков в 28 матчах) за десять туров до окончания первенства — это отличный фундамент для финиша в топ-4. Конкуренты совсем рядом, но красно-белые зависят только от себя.

Они тоже провели дерби в 28-м туре и тоже сделали это успешно. Подопечные Хулена Лопетеги одержали рабочую победу над «Бетисом» (2:0): выглядели интереснее и острее с первых минут, до перерыва не забили, зато потом оформили два мяча за шесть минут. И избежали ненужных нервов в концовке.

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Вроде бы «Леванте» пару дней назад выглядел здорово, но есть несколько факторов в пользу гостей. Во-первых, лишний день отдыха — они играли 11 июня, а соперник 12-го. В условиях плотного календаря это может сказаться, тем более что скамейка у андалуйсийцев определённо длиннее.

И второе — очные встречи. Здесь преимущество «Севильи» тотальное: четыре победы подряд с общим счётом 15:3. Кроме того, красно-белые удивительно эффективны в гостях. 24 очка в 14 матчах при положительном балансе голов (20:16) — второй результат в Примере, лучше только мадридский «Реал».

Раз так, не будем мудрить и сыграем от гостей. Лобовая победа красно-белых идёт за скромный коэффициент 1.64, так что мы бы выбирали между двух вариантов: П2 с форой (-1) за 2.13 и П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.95. «Леванте» не так много забивает, но и пропускает для команды из нижней половины таблицы нечасто.

Прогноз и ставки на матч «Леванте» — «Севилья»

«Леванте» практически обезопасил себя от вылета и может играть в своё удовольствие. Состав у «Севильи» мощнее, в четырёх предыдущих очных встречах она добыла четыре победы с общим счётом 15:3. Кроме того, красно-белые великолепны на выезде — 24 очка в 14 поединках, второй показатель в Примере. Ждём победы фаворита.

Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 2.13.

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