«Силькеборг» — «Оденсе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Дании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Дании «Силькеборг» — «Оденсе».

Ставка: победа «Оденсе» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.56.

«Силькеборг» и «Оденсе» оказались в числе аутсайдеров, хотя ставить между ними знак равенства никак нельзя. Хозяева — абсолютно худший клуб первого этапа чемпионата Дании, набравший жалкие 16 очков в 26 поединках. Оденсе» долгое время находился в топ-6, однако полностью провалил зиму и выпал из числа лидеров. Тем не менее по уровню состава он смотрится заметно сильнее.



Вроде бы на стороне «Силькеборга» преимущество своего поля. Вот только эта команда хуже всех выступала в родных стенах — всего восемь очков в 13 матчах при разнице мячей 14:27, то есть в среднем она пропускала больше двух голов за 90 минут. А меньше «Оденсе» в чемпионате Дании пропускают только представители топ-3.



Потому логичнее всего играть от гостей. Лобовая победа «полосатых» идёт в букмекерских конторах за крепкий коэффициент 2.06, варианты посмелее — П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.56 и П2 всухую за 4.00. Защита у «Оденсе» в порядке, а хозяева ужасно созидают".