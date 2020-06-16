«Фрайбург» — «Герта»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 32-го тура Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Герта».
Ставка: «Герта» не проиграет за 1.40.
«Фрайбург» играет дома, он выше в таблице, набрал на четыре очка больше, чем его предстоящий соперник. По забитым мячам «Герта» превосходит своего соперника, у неё 44 мяча, а у «Фрайбурга» 41, но в то же время «Герта» гораздо больше пропускает.
«Герта» в прошлом туре проиграла «Айнтрахту» (1:4), но после таких игр команды обычно собираются, тренером проводится работа над ошибками, и такие поражения позволяют в следующий раз не допускать подобных ошибок. «Фрайбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом», с которым он ведёт борьбу за попадание в еврокубковую зону, но после ничейного исхода «Фрайбургу» будет тяжело достать своих соперников.
У меня есть два варианта: первый — это то, что обе команды смогут забить, потому что обеим командам до лидирующих позиций далеко, впрочем, как и до зоны вылета, поэтому они могут поиграть в своё удовольствие. Также считаю, что «Герта» не проиграет в этом матче, тем более что в личных встречах команды часто играют вничью. Ничья будет результативная, потому что в Германии редко играют со счётом 0:0», — сказал Непомнящий.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 16 июня 2020
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 июня 2020
-
19:04
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:18
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45