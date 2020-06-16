«Фрайбург» — «Герта»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 32-го тура Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Герта».



Ставка: «Герта» не проиграет за 1.40.



«Фрайбург» играет дома, он выше в таблице, набрал на четыре очка больше, чем его предстоящий соперник. По забитым мячам «Герта» превосходит своего соперника, у неё 44 мяча, а у «Фрайбурга» 41, но в то же время «Герта» гораздо больше пропускает.



«Герта» в прошлом туре проиграла «Айнтрахту» (1:4), но после таких игр команды обычно собираются, тренером проводится работа над ошибками, и такие поражения позволяют в следующий раз не допускать подобных ошибок. «Фрайбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом», с которым он ведёт борьбу за попадание в еврокубковую зону, но после ничейного исхода «Фрайбургу» будет тяжело достать своих соперников.



У меня есть два варианта: первый — это то, что обе команды смогут забить, потому что обеим командам до лидирующих позиций далеко, впрочем, как и до зоны вылета, поэтому они могут поиграть в своё удовольствие. Также считаю, что «Герта» не проиграет в этом матче, тем более что в личных встречах команды часто играют вничью. Ничья будет результативная, потому что в Германии редко играют со счётом 0:0», — сказал Непомнящий.



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