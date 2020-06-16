«Боруссия» М — «Вольфсбург»: прогноз Владислава Батурина на матч 32-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги «Боруссия» М — «Вольфсбург».



Ставка: победа «Боруссии» за 2.07.



«Стартовый матч очередного тура чемпионата Германии, который пройдёт на арене «Боруссия-Парк», можно смело причислять даже не к важному, а, скорее, к центральному в туре.



Гладбах ведёт отчаянную борьбу за место в первой четвёрке и пытается заполучить путёвку в Лигу чемпионов.



Сейчас в активе «чёрно-зелёно-белых» пятьдесят шесть очков, и они бьются с «Байером» за четвёртое место. Команда Марко Розе уступила в двух последних встречах: «Фрайбургу» (0:1) и «Баварии» (1:2). Оба матча прошли на чужой территории. В домашних поединках клуб из Мёнхенгладбаха достаточно успешен и по набранным очкам имеет третий результат в лиге.



«Вольфсбург» идёт шестым и стремится к завоеванию пропуска в Лигу Европы. В последних двух встречах «бело-зелёные» взяли четыре очка: победа над «Вердером» (1:0) и ничья с «Фрайбургом» (2:2). На выезде «волки» весьма зубасты и «нагрызли» уже двадцать семь очков.



В первом круге сильнее была команда Оливера Гласнера (2:1). Статистика личных встреч говорит в пользу «Вольфсбурга». «Боруссия» в последних трёх личных встречах не смогла добиться победы.



Отталкиваясь от турнирной ситуации и от того, что пора бы уже «Боруссии» приструнить «волчат», а ещё от приятного впечатления от игры гладбаха против «Баварии», пусть команда Марко Розе и уступила, но на фоне лидера выглядела очень прилично, я, признавая достаточно высокий уровень «Вольфсбурга», тем не менее поставлю на успех хозяев. У них есть огромная мотивация, потенциал и своя, пусть и без болельщиков, территория», — сказал Батурин.



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«Боруссия М» — «Вольфсбург». Прогноз: о Лиге чемпионов Крамеру и Штиндлю придётся забыть Хозяевам никак нельзя терять очки, иначе четвёртое место достанется «Байеру».