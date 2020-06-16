«Фрайбург» — «Герта»: прогноз Эльвина Керимова на матч 32-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Фрайбург» — «Герта».
Ставка: Пентек забьет за 2.78.
«Кшиштоф Пентек возвращается. Это не название польского боевика, а подходящий заголовок для спортивной газеты Przeglad Sportowy. Главное — есть повод. Пентек снова стал напоминать о себе как о бомбардире. В 3 последних матчах, в которых «Герта» забивала, поляк отправлял мяч в сетку ворот соперника.
Кшиштоф мотивирован — хочет постоянно играть в старте. Исполняет пенальти. Неплохо взаимодействует с Ибишевичем, хотя может играть и единственного нападающего. Набрал форму — нужно было видеть, как он в одиночку протаранил всю оборону «Айнтрахта» на выходных и забил. В конце концов, на него рассчитывает Бруно Лаббадиа.
«Герта» вряд ли дотянется до зоны еврокубков, но в оставшихся матчах она может играть в свое удовольствие. Это отличная возможность для Пентека улучшить свою статистику. У берлинцев хорошо работают фланги, есть полузащитники, которые помогают нападающим. Мой прогноз — набравший форму Пентек забьет за 2,78», — сказал Керимов.
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