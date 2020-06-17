«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» с форой (0) за 1.68.



«Вилла» проиграла в каждом из пяти последних матчей перед перерывом, у неё худшая в АПЛ оборона (команда пропускает ровно два мяча за игру) и неясные перспективы ввиду скорого расставания с капитаном и лучшим игроком команды Джеком Грилишем. Плюс, пожалуй, лишь один – возвращение в строй ключевого полузащитника Джона Макгинна, который, как казалось до начала пандемии, в этом сезоне бирмингемцам уже не поможет.



У «ШЮ» в свою очередь с тылом всё в порядке (меньше них в АПЛ пропустил только «Ливерпуль»), это одна из лучших в плане организации команда в лиге, и не стоит удивляться, если новички элиты завершат сезон с путёвкой в еврокубки. У Криса Уайлдера короткая «скамейка» (наименьшее число игроков, задействованных в играх чемпионата), но, на его счастье, все в строю, и на остаток сезона имеющейся обоймы должно хватить», — сказал Петросьян.



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«Астон Вилла» — «Шеффилд». Прогноз: Пепе Рейна и Джек Грилиш станут героями рестарта АПЛ «Шеффилд» очень зависит от физической формы и слаженности действий.