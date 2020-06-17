«Байер» — «Кёльн»: ставка Артура Петросьяна на встречу чемпионата Германии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Кёльн».
Ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 1.83.
«Мне кажется, всё, что леверкузенцы не забили «Шальке», они должны забить «Кёльну». Команда хорошо смотрится после паузы, уверенно контролирует матчи, много атакует, не проседает физически. Конечно, «Байеру» нужна Лига чемпионов, и в оставшихся трёх турах место в четвёрке необходимо сохранить. Благо очень уж серьёзных соперников в расписании у него не осталось.
«Кёльн» как раз удобен для того, чтобы набрать дежурные три очка. «Козлы» не выиграли ни в одном из шести туров после паузы. При этом в пяти из шести игр они пропускали не меньше двух мячей.
Да, это своего рода дерби, и в первом круге «Кёльн» выиграл 2:0, а «Байер» заканчивал игру вдевятером, но не думаю, что пустые трибуны способны хоть как-то зарядить новичков Бундеслиги на бой. Скорее всего, хозяева здесь победят на классе», — сказал Петросьян.
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