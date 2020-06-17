«Байер» — «Кёльн»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Германии

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Кёльн».



Ставка: победа «Байера» за 1.48.



«Байеру» нужно цепляться изо всех сил, и он будет настроен на победу, потому что его подпирает мёнхенгладбахская «Боруссия», но «Байер» готов сражаться до конца. Я не рассчитываю, что «Кёльн» станет упираться, так как ему ничего не грозит. «Байер» — фаворит, который должен набирать три очка.



Если говорить о борьбе за четвёртое место в Бундеслиге, за которое ведут борьбу «Байер» и «Боруссия» (Мёнхенгладбах), то я больше склоняюсь к «Боруссии». Предстоящий матч «Байера» крайне важен для команды, если она не хочет подпускать к себе «Боруссию». Но, на мой взгляд, игра «Боруссии» выглядит предпочтительнее.



Главный тренер «Байера» постоянно меняет игровые схемы, делает много замен. Как говорят, команда выигрывает ещё в раздевалке, до выхода на поле, но тренеры проигрывают во время игры. Тренеры пытаются это опровергнуть и говорят, что тренер работает 25 часов в сутки, в том числе и во время матча, он должен оперативно вмешиваться в ситуацию, правда, не всегда это получается. Я это к тому, что всё-таки «Байер» играет неплохо, и я с уважением отношусь к работе тренера и не считаю, что его решения приводят к поражениям. Человек ищет варианты, и это здорово.



«Кёльн» много пропускает, поэтому «Байер» может выиграть с разницей минимум в два мяча, но не буду рисковать и поставлю просто на победу хозяев», — сказал Непомнящий.



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