«Атлетико» — «Вальядолид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Вальядолид».
Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.95.
«Атлетико» впервые после паузы сыграет дома на «Ванда Метрополитано». В двух подряд выездных матчах у команды Симеоне — ничья в Бильбао (1:1) и победа над «Осасуной» (5:0). Хороший матч в Памплоне, но, может быть, даже слишком много забил «Атлетико».
Сейчас мадридцам играть с «Вальядолидом». Безусловный фаворит — «Атлетико». Не надо быть большим экспертом, чтобы дать такой прогноз. Но победа оценивается очень скромно — 1,4. Может быть, есть резон сыграть фору «Атлетико» -1 или -1,5. Но мне понравилось, как «Атлетико» играл в обороне в последних двух встречах. У Бильбао был шанс, и он его реализовал, а больше моментов почти и не было. «Осасуна» вообще отдыхала.
В последних двух случаях «Атлетико» у себя обыгрывал «Вальядолид» всухую. С трудом, правда, вышло в прошлом сезоне. Хоакин Фернандес забил в свои ворота. В первом круге была ничья — 0:0. Сейчас «Атлетико» в зоне Лиги чемпионов, но его может подвинуть «Сосьедад». Нужно обыгрывать такие команды, как «Вальядолид», хоть тот и набрал 4 очка после рестарта. «Вальядолид» отдалился от зоны вылета, команда Серхио Гонсалеса должна быть довольна результатами. С «Атлетико» будет тяжело, да и скамейка у «Вальядолида» покороче, чем у мадридцев.
Мой прогноз — победа «Атлетико» всухую за 1,95. Если не верите и предполагаете, что может быть 2:1, рассмотрите ставку «победа «Атлетико» и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,76. В победу «Атлетико» верю. Можете попробовать сыграть его с форой -1 или -1,5. Мне кажется, «Атлетико» выиграет и не пропустит".
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