«Вильярреал» — «Севилья»: прогноз и ставка на матч 31-го тура Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Севилья».

Ставка: «Вильярреал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

«Выезд в Вильярреал после тяжелейшего поединка с сине-гранатовыми — далеко не лучший вариант. Дело в том, что «жёлтая субмарина» сейчас очень хороша. Она набрала девять очков из девяти возможных после возобновления сезона, ни разу при этом не пропустив. Что любопытно, во всех случаях счёт оказался одинаковым (1:0).



Пострадали «Сельта», «Мальорка» и «Гранада» — уровень оппозиции далеко не самый страшный, но всё же вполне нормальный. Три победы подряд позволили «Вильярреалу» с новыми силами включиться в борьбу за зону Лиги чемпионов. Собственно, отставание от «Севильи» составляет всего пять очков.



На «Эль-Мадригале» красно-белые в последнее время стабильно испытывают проблемы. В четырёх предыдущих выездных встречах с «жёлтой субмариной» они смогли добыть всего одну победу, да и ту в большинстве (3:2), забив решающий мяч с пенальти. Дважды сильнее оказались хозяева, ещё один раз соперники разошлись миром.

На наш взгляд, интенсивные 90 минут с «Барселоной» помешают гостям показать свой лучший футбол. На таком фоне шансы «Вильярреала» зацепиться за очки и увеличить плотность в борьбе за зону Лиги чемпионов кажутся солидными. 1Х идёт за скромный коэффициент 1.60, а вот на 1Х + тотал меньше 3.5 мяча букмекеры дают 2.10. Цена ошибки слишком высока, вряд ли голов будет много».