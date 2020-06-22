«Лечче» — «Милан»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии 22 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Лечче» — «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет + обе забьют» за коэффициент 2.06.

«Надо сказать, что гости справедливо идут фаворитом не только из-за разницы в классе и тонусе (успели сыграть в ответном матче полуфинала Кубка Италии). Статистика личных встреч тоже на стороне «россонери».



Дело в том, что до этого жёлто-красные приняли красно-чёрных 11 раз. И одержать за это время удалось только одну победу. Вроде бы напрашивается успех гостей, но тут нужно учитывать, что также состоялось семь ничейных исходов.



Не лишним будет обратить внимание и на то, что «Лечче» занимает третье место с конца по набранным очкам у себя дома. За 13 игр команда сумела победить только два раза. Для «Милана», который по набранным очкам на выезде входит в топ-7, это не должно стать серьёзной задачей.



Однако потрепать нервы аутсайдер точно сможет, поскольку в 13 домашних матчах он оформил 19 мячей. «Россонери» же на выезде пропустили даже больше, чем забили. При таких раскладах мы бы проверили «Х2 + обе забьют» за коэффициент 2.06».