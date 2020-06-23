«Барселона» — «Атлетик»: ставка Александра Вишневского на игру Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 31-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Атлетик».



Ставка: победа «Барселоны» и меньше 4 мячей в матче за 2.14.



«Ожидаю, что игра получится тяжелой для команды Кике Сетьена, поскольку «Атлетик» дважды обыгрывал «Барселону» на своем поле. Оба раза счет был 1:0, оба раза баски забивали в самой концовке. Конечно же, в первую очередь вспоминается классный гол Арица Адуриса в первом же туре чемпионата, когда 38-летний форвард вышел на замену и первым же касанием вколотил мяч в самую девятку ударом через себя в падении. Я думаю, что даже болельщики «Барселоны» кайфанули от того, как потрясающе выглядел этот гол, который, кстати, оказался для Адуриса последним в профессиональной карьере. К сожалению, во время коронавируса Ариц объявил о завершении карьеры – боли в колене стали чувствительными для него, потребовалась срочная операция. В матче Кубка Испании «Атлетик» выбил «Барселону» благодаря победе 1:0. На этот раз гол был забит на третьей компенсированной минуте Серхио Бускетсом в свои ворота.



Если мы вспомним прошлый сезон, то там «Атлетик» дважды отнимал очки у «Барселоны». Это были ничьи 0:0 и 1:1. Таким образом, четыре игры между этими командами на табло были только 0 и 1, все четыре матча «Атлетик» не проиграл.



Удивительная серия, продолжится ли она сейчас? Я думаю, что не продолжится. Чтобы «Барселона» в одном сезоне не забила такому не топовому сопернику как «Атлетик», при всем к нему уважении, в третьем матче подряд, это был бы перебор.



Мне кажется, что после невзрачной игры с «Севильей» каталонцы выдадут матч получше, тем более, что все нападающие у «Барсы» в строю, центр обороны укрепился – там могут сыграть Умтити, который отбыл дисквалификацию, Ленгле вроде бы здоров, Жерар Пике пока еще не дисквалифицирован за то, что высказался аккуратными намеками по поводу судейства в пользу мадридского «Реала», причем еще до скандального матча в Сан-Себастьяне, где все спорные решения оказались в пользу «Реала».



Думаю, что в таких матчах, которые проходят в таком плотном графике, когда постоянно команды играют через два дня на третий, а тренировочный процесс свелся к восстановительным тренировкам, отлаживать игру довольно сложно. На первый план выходят индивидуальные действия, поэтому, когда в твоем составе есть такие мастера, как Лионель Месси, Луис Суарес и т.д., то как-то гол состоится. Вряд ли «Барселона» не забьет подряд во втором туре и в третьем подряд матче против «Атлетика». Это был бы перебор. Пусть у «Барселоны» травмированы Де Йонг и Серхи Роберто, но я думаю, что «Барселона», которая имела на сутки больше «Атлетика» на подготовку к этой игре, она возьмет здесь три очка в тяжелом матче.



На что ставить? Я думаю, что можно рискнуть и с высоким коэффициентом поставить на победу «Барселоны» ровно в один мяч. Эта первая идея. Вторая идея – поставить на победу «Барселоны» с разницей в 1-2 гола. Но я выберу вариант более аккуратный – я поставлю на то, что «Барса» выиграет при тотале меньше 3,5. У «Атлетика» классная оборона, он пропустил на 5 голов меньше, чем «Барселона» в текущем чемпионате. Меньше «Атлетика» пропустили только «Реал» и «Атлетико». Можно перестраховаться еще больше и поставить на победу «Барселоны» при тотале меньше 4,5, но я прикинул все варианты и наше для себя золотую середину. Я думаю, что здесь будет победа «Барселоны» 1:0 или 2:1 в тяжелой игре. Я думаю, что «Барселона» не допустит второй осечки подряд и будет плотно прессовать мадридский «Реал», который теперь лидирует и едва ли это преимущество отдаст», — сказа Вишневский.



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