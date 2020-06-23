«Барселона» — «Атлетик»: где будет трансляция, ставки и коэффициенты на матч Примеры

Сегодня, 23 июня, «Барселона» и «Атлетик Бильбао» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 10.0.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 23 июня «Барселона» — «Атлетик Б» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.29. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.70.
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