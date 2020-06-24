«Шинник» — «Урал»: прогноз и ставка на матч Кубка России 24 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка России «Шинник» — «Урал».

Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 2.83.

«Из-за досрочного завершения сезона в ФНЛ соперники находятся в неравных условиях, а это нельзя не учитывать. Вообще подопечные Александра Побегаловы выглядели более чем здорово, играли сами и давали играть другим. Достаточно сказать, что в 27 турах они забили 43 гола, то есть больше полутора штук в среднем за 90 минут. По меркам низовой ФНЛ это очень много, больше только у «Химок» (50).



Вот только «Урал» смог полноценно подготовиться к рестарту сезона и даже провёл официальный матч с «Рубином», а «Шинник» фактически тренировался только ради одного поединка. Самое весёлое начнётся, если ярославцы сотворят сенсацию и выйдут в полуфинал — тогда им придётся ждать следующую игру около месяца.



Однако шансы на такой расклад откровенно невысоки. Отсутствие болельщиков лишает хозяев последнего преимущества. Состав у «Урала» заметно крепче, а главное — «шмели» должны находиться в тонусе и быть ближе к оптимальным кондициям. Разница в исполнительном мастерстве плюс фора в физической готовности — это очень серьёзно.



Хозяева могли бы поставить автобус у ворот и надеяться проползти дальше, но плясать от печки они категорически не любят. Потому наиболее вероятным видится следующий расклад: «Шинник» постарается дать бой фавориту на свеженького, неплохо начнёт, но постепенно разница в тонусе и физике даст о себе знать.



В результате после перерыва преимущество «Урала» станет солидным и гости добьются своего, выйдя в полуфинал. Собственно, лобовая победа екатеринбуржцев за 1.92 на таком фоне выглядит замечательно. Можно даже подумать о форе по вкусу. Например, П2 с форой (-1) оценена коэффициентом 2.83. Шансы на проход кажутся хорошими».