«Интер» — «Сассуоло»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 24 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Сассуоло».

Ставка: ИТМ 2 гола «Интера» за 2.11.

«Вроде бы хозяева выглядят гораздо мощнее, но есть проблема. Речь об очных встречах, где наблюдается колоссальное преимущество аутсайдера. В 10 предыдущих поединках «Сассуоло» добыл семь побед при всего двух поражениях и одной ничьей. Удивительный показатель.



В первом круге «нерадзурри» оказались сильнее (4:3), хотя стоит отметить, что половину голов они забили с пенальти. То есть хозяев почти наверняка ожидают проблемы, а потому лезть в большие форы крайне опасно. В то же время очки они должны набрать: «Интер» потерпел всего одно поражение в 13 домашних играх, да и то от «Ювентуса» (1:2).



Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.86 и ИТМ 2 гола «Интера» за 2.11. Среди всех представителей топ-5 меньше «нерадзурри» не забивает никто, а «Сассуоло» редко проваливает два матча подряд».