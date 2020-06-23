«Интер» — «Сассуоло». Прогноз: Конте, Лукаку, Лаутаро и Эриксен разочаруют букмекеров

В десяти предыдущих очных встречах с «Сассуоло» нерадзурри проиграли семь раз.

24 июня «Интер» и «Сассуоло» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Сассуоло» оценён букмекерами коэффициентом 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Интер» — «Сассуоло»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 24 июня «Интер» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.50.

Анализ и прогноз матча Серии А «Интер» — «Сассуоло» (24.06.2020)

Итальянский футбол возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Среда обещает получиться насыщенной, запланированы сразу три матча 27-го тура. Самая ранний из них начнётся в 20:30 мск в Милане: местный «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Сассуоло».

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Нерадзурри не смогли сломить сопротивление «Наполи» в Кубке Италии и переключились на национальное первенство. Здесь положение устойчивое: 57 очков в 26 поединках, чистое третье место.

Нерадзурри застыли между дуэтом лидеров и парой преследователей. «Ювентус» находится в девяти очках, отыграть такое отставание будет неимоверно сложно. Однако за попадание в зону Лиги чемпионов можно не беспокоиться. Замыкающая четвёрку «Аталанта» отстала на шесть пунктов, а идущая пятой «Рома» — аж на 12.

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В воскресенье подопечные Антонио Конте без особых проблем разобрались со скромной «Сампдорией». По счёту (2:1) может показаться, что преимущество было небольшим, хотя по факту генуэзцы практически не встречались с мячом. Хозяева наиграли на три-четыре гола, помешала только реализация.

«Сассуоло» тем временем привычно обитает в середине турнирной таблицы. На данный момент расклад такой: 32 очка, 12-е место. До зоны еврокубков семь баллов — включиться в борьбу реально, но для этого необходимо выдать победную серию. Зона вылета также находится в семи пунктах.

На прошлой неделе чёрно-зелёные без шансов отлетели в Бергамо (1:4). «Аталанта» забила три мяча уже к 37-й минуте, после чего сбавила обороты и перешла в режим экономии энергии. Впрочем, к оживлению интриги это не привело. Гостей хватило только на гол престижа, да и тот состоялся аж на 92-й минуте.

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Вроде бы хозяева выглядят гораздо мощнее, но есть проблема. Речь об очных встречах, где наблюдается колоссальное преимущество аутсайдера. В десяти предыдущих поединках «Сассуоло» добыл семь побед при всего двух поражениях и одной ничьей. Удивительный показатель.

В первом круге нерадзурри оказались сильнее (4:3), хотя стоит отметить, что половину голов они забили с пенальти. То есть хозяев почти наверняка ожидают проблемы, а потому лезть в большие форы крайне опасно. В то же время очки они должны набрать: «Интер» потерпел всего одно поражение в 13 домашних играх, да и то от «Ювентуса» (1:2).

Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.86 и ИТМ 2 гола «Интера» за 2.11. Среди всех представителей топ-5 меньше нерадзурри не забивает никто, а «Сассуоло» редко проваливает два матча подряд.

Прогноз и ставки на матч «Интер» — «Сассуоло»

«Интер» застрял на третьем месте — «Ювентус» и «Лацио» далеко, но попадание в топ-4 практически обеспечено. «Сассуоло» — крепкий середняк Серии А, вот только нерадзурри ничего не могут с ним поделать. Семь поражений и одна ничья при всего двух победах в десяти предыдущих встречах. На таком фоне логичнее играть от аутсайдера.

Ставка: ИТМ 2 гола «Интера» за 2.11.