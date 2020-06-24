«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка Александра Неценко на игру АПЛ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и меньше 4 мячей в матче за 2.06.



«Манкунианцы вошли в сезон добротной ничьей с позиции силы против «Тоттенхэма». Если до перерыва «шпоры» смотрелись на равных и Бергвейн «укатал» Магвайера перед голом, то после перерыва у лондонцев преимущества не было, и они по делу лишились победы. С «Шеффилдом» в основе сыграет Погба. Опять талантливый француз подарил надежду поклонникам «красных дьяволов», что от него будет польза. На замену с «Тоттенхэмом» он вышел хорошо. Думается, сейчас он появится в старте, ведь кто-то должен взламывать оборону «клинков».



При этом гости явно отдадут территорию и мяч, чтобы ловить соперника на контратаках. Это будет испытание, ведь «МЮ» прекрасно играет с лидерами и неважно с командами проще, кто отдаёт им инициативу. У «клинков» явно превалирует усталость. С «вилланами» они играли хуже, пусть у них ВАР и отобрал гол. С «Ньюкаслом» было удаление, и «сороки» великолепно убегали в атаки. У «Шеффилда» не будет основного защитника Игана – он дисквалифицирован. О’Коннэлл тоже в лазарете, а это уже два основных защитника. В общем, феерии не будет, но «МЮ» имеет все шансы одержать четвёртую победу в шести последних турах», — сказал Неценко.



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«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд». Прогноз: Рашфорд и Марсьяль увязнут в обороне «клинков» По набранным очкам на выезде «Шеффилд Юнайтед» входит в топ-7 чемпионата Англии.