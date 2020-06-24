«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру итальянской Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио» в 27-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.36.
«Очень жду этой встречи. Она может получиться яркой, украшением тура в Италии. «Лацио» в этом сезоне претендует на победу в чемпионате. Ему нельзя терять очки. Но матч наисложнейший. «Аталанта» в полном порядке, она уже вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. И никому не будет легко с ней. Фантастическая атака у команды. Может быть, нет суперзвёзд, но игроки мастеровитые, думающие. В последних четырёх официальных встречах меньше четырёх мячей «Аталанта» не забивает. Была победа 7:2 над «Лечче». И уже после карантина «Аталанта» буквально пешком забила четыре мяча в ворота «Сассуоло». Но надо отметить, что и пропускает «Аталанта» регулярно.
«Лацио» тоже играет результативно. Атака у него вторая в Серии А — как раз после «Аталанты». У римлян 60 мячей забито, у «Аталанты» — 74. В обороне у «Лацио» дела обстоят получше, но этот матч будет не про оборону. Думаю, здесь стоит ждать открытой игры, команды проявят себя по полной программе в нападении.
Здесь поставлю на тотал больше 3.5 мяча. Результат непредсказуем, а забитых мячей будет точно не меньше четырёх», — сказал Титов.
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