«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Сельта» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: «Сельта» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.22.
«Тяжело даётся возобновление сезона «Реалу Сосьедад». До паузы он претендовал на место в Лиге чемпионов, а сейчас в трёх турах набрано всего 1 очко. Дома сыграли вничью с «Осасуной». После этого проиграли «Алавесу» абсолютно по делу. Ну и с «Реалом» тоже не получилось взять очки.
«Сельта» два матча не забивала, но в последней игре как раз с «Алавесом» прорвало команду. Забили сразу шесть мячей. Это должно придать уверенности.
Но здесь, честно говоря, не жду обилия голов. Видно, что «Сосьедад» не в порядке, но проигрывать снова он просто не может. Очень плотная борьба в таблице, вываливаться из гонки за местом в еврокубках не хочется «Сосьедаду». «Сельта» же ведёт борьбу за выживание. Ей тоже очки необходимы. Но, как правило, после того, как команда очень много забивает, в следующей встрече голы даются с трудом. Да и не будет «Сельта» раскрываться с «Сосьедадом», у которого много техничных ребят впереди. Обороняется «Сельта» в целом неплохо, на это и будет сделан акцент.
Я поставлю на то, что «Сельта» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.
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