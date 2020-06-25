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«Бёрнли» — «Уотфорд»: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Англии

«Бёрнли» — «Уотфорд»: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» — «Уотфорд».

Ставка: «Бёрнли» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

«Вот что получается. Крепкий середняк АПЛ, традиционно способный попить кровушки в родных стенах даже у признанных фаворитов, идёт аутсайдером в букмекерских линиях в домашнем матче с претендентом на вылет в Чемпионшип. Дело, разумеется, в мотивации. «Бёрнли» уже ничего не надо, а вот «Уотфорд» будет рвать и метать.

Тут надо бы добавить, что цифры с этим мнением не согласны. «Шершни» в 15 выездных встречах сезона одержали всего две победы и набрали 10 очков при кошмарной разнице мячей 11:27. История противостояния тоже говорит не в пользу гостей — всего две победы в девяти битвах с «Бёрнли». Потому мы бы выбирали между двух ставок.

Вариант посмелее — лобовая ничья за 3.30. Команды сопоставимы по уровню исполнителей, да и мирный исход их в принципе устроит. И предложение попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Дело в том, что в девяти очных встречах между «Бёрнли» и «Уотфордом» лишь однажды забивалось более трёх голов».

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В 15 выездных матчах сезона АПЛ «шершни» добыли лишь две победы.
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