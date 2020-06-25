«Эйбар» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Эйбар» — «Валенсия» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Валенсии» с форой (0) за 1.83.



«Валенсия» проиграла «Реалу», но в первом тайме смотрелась неплохо. Не повезло ей в первой игре после рестарта с «Леванте», там глупо привезли себе пенальти — в итоге ничья 1:1. Но с «Осасуной» «Валенсия» взяла свое, забила два прекрасных мяча, а могла забить и еще. Видно, что в целом «Валенсия» неплохо выглядит. Да, во втором тайме с «Реалом» были определенные физические проблемы, да и Альберт Селадес не лучшие замены сделал. Но такое бывает, тем более играли с «Реалом».



Сейчас «Валенсия» играет против «Эйбара», который может и покинуть Примеру, если так и продолжит. «Эйбар» в трех турах после паузы проиграл «Реалу» и дважды сыграл вничью — с Бильбао и «Хетафе». В Хетафе была чудовищная игра по содержанию. В одной из соцсетей правильно отметили, что процент передач у обеих команд был чуть выше 50. Это был футбольный прессинг без выдумки.



Здесь, мне кажется, «Валенсия» покрепче, поувереннее, хотя последние выезды на «Ипуруа» ничего положительного валенсийцам не приносили. «Валенсия» там только раз выиграла с того момента, как «Эйбар» вышел в Примеру. Это было в декабре 2014-го, тогда забил Пако Алькасер. А в следующих матчах в Эйбаре побеждать не удавалось — 1:1, 1:2, 0:1, 1:1.



Сейчас «Валенсия» вне еврокубковой зоны, ей категорически надо набирать очки. Там все очень плотненько. Сыграл бы «Валенсию» с форой (0) за 1,83», — сказал Генич.



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