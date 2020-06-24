«Эйбар» — «Валенсия». Прогноз: Силлессен, Флоренци и Черышев не совладают с «оружейниками»

25 июня «Эйбар» и «Валенсия» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 2.92.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Валенсия»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 25 июня «Эйбар» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.55.
Анализ и прогноз матча Примеры «Эйбар» — «Валенсия» (25.06.2020)
Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.
Три полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 31-го тура испанской Примеры завершится в четверг, 25 июня, двумя играми. Самая ранняя из них стартует в 20:30 мск в Эйбаре, где местный одноимённый клуб на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» примет «Валенсию».
Команды находятся в разных частях турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. «Летучие мыши» вовсю бьются за попадание в еврокубки. Пока получается не лучшим образом — только 46 очков и восьмое место. Ситуация выглядит непростой, но не безнадёжной. Даже до замыкающей тройку лучших «Севильи» всего семь баллов при игре в запасе.
Правда, после рестарта результаты оставляют желать лучшего. В трёх поединках удалось набрать четыре очка, что для претендента на еврокубки, конечно, маловато. Справедливая ничья в дерби с «Леванте» (1:1), заслуженное поражение от мадридского «Реала» (0:3) и уверенная победа над «Осасуной» (2:0).
«Эйбар» тем временем ведёт борьбу за выживание. Похоже, всё будет решаться на тоненького: 29 очков, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от зоны вылета составляет всего три балла, причём все три аутсайдера идут плотной группой и сохраняют реальные шансы на спасение.
«Оружейники» получили тяжелейший календарь, но с честью выдержали испытание. Поражение от «Реала» (1:3) на выезде вопросов не вызвало — мадридцы забили три мяча к 37-й минуте, после чего сбавили обороты и по сути бросили играть. А вот дальше состоялись две ничьи с опасными соперниками.
Вообще 2:2 с «Атлетиком» из Бильбао — достойный результат, хотя на деле хозяева даже больше заслуживали победы. 1:1 с «Хетафе» на выезде — тоже здорово, синие претендуют на зону Лиги чемпионов. «Эйбар» не уступил им по качеству футбола и практически ничего не позволил создать с игры.
Всё говорит о том, что «Валенсию» ждут большие проблемы. Статистика очных встреч с этим полностью согласна: в четырёх предыдущих выездах в Эйбар «летучие мыши» зацепили всего два очка. И во всех случаях пропускали. На таком фоне любопытно выглядит ИТБ 1 гола хозяев за коэффициент 1.72.
Защита у подопечных Альберта Селадеса не блещет, а сами «оружейники» на своём поле забивают исправно. Лезть в исход не рискнём, поскольку игра скорее всего пойдёт на три результата. Интересно смотрится разве что лобовая ничья за 3.55.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Эйбар» — «Валенсия» 25 июня
«Эйбар» здорово выглядит после возобновления сезона — удалось отнять очки у «Атлетика» из Бильбао и «Хетафе», причём в обоих случаях команда действительно ни в чём не уступала. «Валенсия» смотрится бледно, а главное — в четырёх предыдущих встречах в Эйбаре набрала всего два очка и непременно пропускала. Возьмём индивидуальный верх хозяев.
Ставка: ИТБ 1 гола «Эйбара» за 1.72.
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