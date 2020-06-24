«Эйбар» — «Валенсия». Прогноз: Силлессен, Флоренци и Черышев не совладают с «оружейниками»

В четырёх предыдущих выездных матчах с «Эйбаром» «летучие мыши» набрали всего два очка.

25 июня «Эйбар» и «Валенсия» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 2.92.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Валенсия»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 25 июня «Эйбар» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.55.

Анализ и прогноз матча Примеры «Эйбар» — «Валенсия» (25.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

«Реал» — «Мальорка». Прогноз: Азар, Бензема и Кроос не пустят «Барселону» на первое место Отсутствие Серхио Рамоса наверняка скажется, но «Мальорка» слишком слаба на выезде.

Три полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 31-го тура испанской Примеры завершится в четверг, 25 июня, двумя играми. Самая ранняя из них стартует в 20:30 мск в Эйбаре, где местный одноимённый клуб на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» примет «Валенсию».

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. «Летучие мыши» вовсю бьются за попадание в еврокубки. Пока получается не лучшим образом — только 46 очков и восьмое место. Ситуация выглядит непростой, но не безнадёжной. Даже до замыкающей тройку лучших «Севильи» всего семь баллов при игре в запасе.

Правда, после рестарта результаты оставляют желать лучшего. В трёх поединках удалось набрать четыре очка, что для претендента на еврокубки, конечно, маловато. Справедливая ничья в дерби с «Леванте» (1:1), заслуженное поражение от мадридского «Реала» (0:3) и уверенная победа над «Осасуной» (2:0).

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Салах, Трент и ван Дейк снова подведут Алисона В семи последних домашних матчах с «орлами» мерсисайдцы пропустили 11 голов.

«Эйбар» тем временем ведёт борьбу за выживание. Похоже, всё будет решаться на тоненького: 29 очков, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от зоны вылета составляет всего три балла, причём все три аутсайдера идут плотной группой и сохраняют реальные шансы на спасение.

«Оружейники» получили тяжелейший календарь, но с честью выдержали испытание. Поражение от «Реала» (1:3) на выезде вопросов не вызвало — мадридцы забили три мяча к 37-й минуте, после чего сбавили обороты и по сути бросили играть. А вот дальше состоялись две ничьи с опасными соперниками.

Вообще 2:2 с «Атлетиком» из Бильбао — достойный результат, хотя на деле хозяева даже больше заслуживали победы. 1:1 с «Хетафе» на выезде — тоже здорово, синие претендуют на зону Лиги чемпионов. «Эйбар» не уступил им по качеству футбола и практически ничего не позволил создать с игры.

«Вулверхэмптон» — «Борнмут». Прогноз: Адама Траоре и Хименес снесут аутсайдера АПЛ с пути «Вишни» проиграли шесть последних гостевых матчей с общим счётом 2:16.

Всё говорит о том, что «Валенсию» ждут большие проблемы. Статистика очных встреч с этим полностью согласна: в четырёх предыдущих выездах в Эйбар «летучие мыши» зацепили всего два очка. И во всех случаях пропускали. На таком фоне любопытно выглядит ИТБ 1 гола хозяев за коэффициент 1.72.

Защита у подопечных Альберта Селадеса не блещет, а сами «оружейники» на своём поле забивают исправно. Лезть в исход не рискнём, поскольку игра скорее всего пойдёт на три результата. Интересно смотрится разве что лобовая ничья за 3.55.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Эйбар» — «Валенсия» 25 июня

«Эйбар» здорово выглядит после возобновления сезона — удалось отнять очки у «Атлетика» из Бильбао и «Хетафе», причём в обоих случаях команда действительно ни в чём не уступала. «Валенсия» смотрится бледно, а главное — в четырёх предыдущих встречах в Эйбаре набрала всего два очка и непременно пропускала. Возьмём индивидуальный верх хозяев.

Ставка: ИТБ 1 гола «Эйбара» за 1.72.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.