Ставки на 27 июня: «Спартак» — «Уфа» и другие матчи для прогнозов

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей проводится всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 27 июня.



Чемпионат РПЛ продолжается, несмотря на заражения коронавирусом. Сегодня точно состоятся матчи «Спартак» — «Уфа» и «Рубин» — «Локомотив». Обе встречи крайне любопытны. Под вопросом проведение матча «Динамо» — ЦСКА, где интрига тоже сильна. У динамовцев есть заражения, у «армейцев» — непонятно, доведет ли Гончаренко клуб до конца сезона. А вот матча «Оренбург» — «Краснодар» точно не будет. Оренбуржцам засчитано техническое поражение.



В Англии пройдёт один матч АПЛ — «Астон Вилла» примет «Вулверхэмптон». Кроме того, нас ждёт четвертьфинальная игра Кубка Англии. «Норвич Сити», которому вряд ли удастся избежать вылета из элиты, постарается пошуметь в Кубке. Для этого нужно обыграть «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Норвич» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Рашфорд и Марсьяль выйдут в полуфинал Кубка Англии «Норвич» занимает предпоследнее место в АПЛ по набранным очкам дома.

Сегодня завершится сезон в Бундеслиге! Главная интрига — распределение команд на местах с 3-го по 5-е. «Лейпциг» сыграет в гостях с «Аугсбургом», мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграет с «Гертой», а «Байеру» предстоит встреча с «Майнцем». Еще одна интрига — кто вылетит напрямую, а кто сыграет в стыковых матчах за право остаться. «Вердеру» нужно обыграть «Кёльн» и надеяться на осечку «Фортуны» в игре с «Унионом». В общем, будет очень интересно! Все игры начнутся в одно время – 16:30 мск.



Четыре матча запланированы в Примере. Самый интересный — противостояние «Барселоны» и «Сельты». Федор Смолов постарается огорчить и второго претендента на титул. Кроме того, «Атлетик» сыграет с «Мальоркой», «Осасуна» — с «Леганесом», а мадридский «Атлетико» примет «Алавес».



В Италии три матча, и главный — «Лацио» — «Фиорентина». Римляне после проигрыша «Аталанте» обязаны побеждать, иначе их мечты о чемпионстве превратятся в дым. «Брешия» сыграет с «Дженоа», а «Кальяри» — с «Торино».



Интересное противостояние в чемпионате Беларуси: БАТЭ завершит первый круг матчем с минским «Динамо» Леонида Кучука. Со второго круга состав минчан явно претерпит изменения, а пока играть предстоит теми, кто есть.