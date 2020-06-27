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«Леванте» — «Бетис»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 28 июня

«Леванте» — «Бетис»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 28 июня
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Бетис», который состоится 28 июня.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

«Обе команды застряли в середине турнирной таблицы и фактически доигрывают сезон в своё удовольствие. Для «Леванте» это хороший результат, поскольку финансовые возможности здесь несколько скромнее и время от времени приходится бороться за выживание. А вот «Бетис» определённо рассчитывал зацепиться за еврокубки, однако реальность оказалась менее радостной. Больше того, после 31 тура «лягушки» находятся даже чуть выше.

Четыре встречи из пяти выдались верховыми, а в двух последних случаях команды вообще забивали по четыре гола. Лезть в результат не рискну: состав у гостей чуть сильнее, зато хозяева выглядят организованнее. А вот проверить тотал больше 2.5 мяча за 1.86 имеет смысл.

Дело не только в истории противостояния, но и в турнирной таблице. Обе команды лишены реальной мотивации и играют в своё удовольствие, а потому имеют полное право не прижиматься к воротам и сыграть на публику. Думаю, три-четыре гола в Валенсии увидим".

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Четыре из пяти предыдущих очных встреч получились верховыми.
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