«Леванте» — «Бетис»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 28 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Бетис», который состоится 28 июня.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.
«Обе команды застряли в середине турнирной таблицы и фактически доигрывают сезон в своё удовольствие. Для «Леванте» это хороший результат, поскольку финансовые возможности здесь несколько скромнее и время от времени приходится бороться за выживание. А вот «Бетис» определённо рассчитывал зацепиться за еврокубки, однако реальность оказалась менее радостной. Больше того, после 31 тура «лягушки» находятся даже чуть выше.
Четыре встречи из пяти выдались верховыми, а в двух последних случаях команды вообще забивали по четыре гола. Лезть в результат не рискну: состав у гостей чуть сильнее, зато хозяева выглядят организованнее. А вот проверить тотал больше 2.5 мяча за 1.86 имеет смысл.
Дело не только в истории противостояния, но и в турнирной таблице. Обе команды лишены реальной мотивации и играют в своё удовольствие, а потому имеют полное право не прижиматься к воротам и сыграть на публику. Думаю, три-четыре гола в Валенсии увидим".
- 27 июня 2020
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