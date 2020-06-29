«Кристал Пэлас» — «Бёрнли»: прогноз и ставка на матч АПЛ 29 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Бёрнли».

Ставка: обе забьют — нет за 1.68.

«Кристал Пэлас» после паузы провёл две встречи, обе в гостях. В первой получилось разобраться с аутсайдером «Борнмутом» (2:0), а вот во второй не вышло ничего предложить лидеру АПЛ «Ливерпулю» (0:4). В матче с мерсисайдцами лондонцы сумели нанести только три удара, все мимо ворот. Бригада Клоппа же нанесла 21, 7 из которых пришлись в створ.



Впрочем, «орлы» по-прежнему входят в топ-10 чемпионата Англии. Сейчас у них 42 балла и 10-я строчка. Об опасности вылета можно забыть, но и подняться повыше будет трудно, поскольку сразу три клуба претендуют на попадание в десятку лучших по итогам сезона.



«Бёрнли», собственно, один из тех, кто имеет неплохие шансы оказаться в топ-10. Сейчас у команды, как и у ближайшего соперника, 42 очка, но она находится на одну строчку ниже из-за дополнительных показателей. В целом, команды выглядят примерно одинаково. Однако домашняя статистика личных встреч на стороне «орлов», пусть и с небольшим перевесом. В четырёх играх против бордовых они добыли семь из 12 возможных очков.



Стоит также обратить внимание на статистику домашних игр «Кристал Пэлас» в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Дело тут в том, что за 15 встреч клуб сумел забить всего 12 мячей, а пропустить — 13. То есть «Бёрнли», который в гостях имеет в среднем за встречу меньше гола, разгуляться будет негде".