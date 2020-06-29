ЦСКА — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на матч 25-го тура РПЛ

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Ставка: ничья за 3.50.
«Виктор Гончаренко — казалось бы, человек-кремень. Я всегда считал белорусов людьми очень крепкими. Он сбежал после 0:4 на своём стадионе от «Зенита». Говорит: «Я уйду в отставку». Не, Витек. Все уйти могут сейчас.
Да если бы я за свои 500 лет после первого же общения с мизантропом с радио «Спорт ФМ», после первого позорного эфира ушел и сказал бы: «Я не буду, я не могу»? Нее, вернись к ним в раздевалку и спроси, что они делают. Вы ведь всё это тренировали.
ЦСКА — «Спартак» — это же смена парадигм, слом эпох, это две вселенные, которые высекают искру. И тогда выздоровеет каждый, потому что это экзамен, который сдаёт каждый. Со «Спартаком» ЦСКА уже должен что-то показать. Комплименты «армейцам» остаются ничем не подтверждёнными.
Поскольку даже на съёмочной площадке поклонники Ани Семенович не имеют ничего общего с поклонниками Дженнифер Лопес. Вот такие у нас разные миры, как «Спартак» и ЦСКА. Мой прогноз и так вызывает обсуждение в двух Белых домах, а уж когда я скажу, что ЦСКА выиграет у «Спартака», то в меня, наверное, штатив полетит.
Нужно быть осторожным после 0:4 от «Зенита» и нулевой ничьей с «Динамо». Ставлю на ничью. Встреча двух вселенных, сшибка двух галактик», — сказал Кушанашвили.
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