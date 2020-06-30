«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч 25-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (+1) за 2.22.

«Линия букмекеров кажется логичной, хозяева действительно имеют заметную фору по уровню исполнителей, а своё поле станет дополнительным плюсом. И всё же нужно учесть несколько факторов. Первый — в двух предыдущих домашних матчах с самарцами «Локомотив» потерял очки (2:2 и 0:0).



Второй — у гостей имелись дополнительные сутки на восстановление. С «Зенитом» они играли в пятницу, а «Локомотив» провёл матч с «Рубином» в субботу. «Скамейка» у москвичей для претендента на Лигу чемпионов коротковата, в Казани усилить игру можно было разве что Антоном Миранчуком.



И третий — самарцы накануне решились на увольнение Миодрага Божовича. Его место занял Андрей Талалаев. За шесть туров до конца рассчитывать на какие-то существенные изменения наивно, такой шаг преследует в первую очередь цель встряхнуть команду и придать ей импульс. В принципе, может и получиться.



Потому списывать гостей со счетов преждевременно. Зацепиться за очки им, может, и не удастся, а вот дать фавориту бой — вполне. Брать ли Х2 за дивный коэффициент 2.96 — дело вкуса, всё же шансы «Локо» смотрятся выше. А вот П2 с форой (+1) за 2.22 выглядит нормально».