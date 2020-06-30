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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Дмитрия Шнякина на суперматч РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Дмитрия Шнякина на суперматч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.82.

«ЦСКА против «Спартака». Мне не кажется, что ЦСКА воспользуется своим планом на игру первого круга, так и на кубковую встречу. Был достаточный риск, затейливость. Помните, в первом круге ЦСКА прессинговал «Спартак», они были агрессивны. Тогда ЦСКА как минимум на ничью наиграл, но уступил из-за Жиго.

ЦСКА в этом году не выигрывал ещё ни разу. Очевидный спад. Они вообще последний раз выиграли в конце ноября в РПЛ. У ЦСКА спад не только игровой, мне кажется, что ещё и психологический. Очень нервная обстановка внутри клуба из-за поступка Гончаренко, который команду покинул, затем вернулся. Он вернулся после матча с «Динамо», но эта игра показала, что ЦСКА точно не безнадёжен. Навыков и умений достаточно. Сыграли на ноль и выгоднее смотрелись в плане внимательности, уверенности в действиях и конструктива игры. Вы и сами всё это знаете. Это вряд ли положительно влияет на ЦСКА.

На другой чаше весов «Спартак», который более убедителен. Он фаворит по котировкам. «Спартак» для меня сейчас полностью ассоциируется с игрой нового тренера, для которого важно, чтобы команда смотрелась монолитно сзади и научилась прессинговать. Сейчас «Спартак» близок к тому, чтобы все требования Тедеско выполнять. В 2020 году Тедеско проиграл только «Краснодару». Очки команда набирает. Да, сыграла на ноль с «Уфой», но была близка к победе. Кстати, неплохая оборона была у «Спартака» в игре с «Арсеналом», только вот в концовке не хватило внимательности и сил. А может быть, уже бросили играть, ведя в счёте 3:0.

В обороне «Спартак» неплох. Я не думаю, что будет много голов в предстоящем дерби. ЦСКА опасается, он нестабилен и не способен прессинговать соперника. В недоминирующий футбол играет и «Спартак». Я думаю, мяча у него будет много в ногах.

«Спартак», надо признать, фаворит. Поэтому аккуратно ставлю комбинированную ставку: «Спартак» не проиграет" и тотал меньше 3.5», — сказал Шнякин.

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