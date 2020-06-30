«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико Мадрид» в 33-м туре Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.96.



«Центральная игра ближайшего тура чемпионата Испании — это, конечно же, матч на «Камп Ноу» между «Барселоной» и «Атлетико». «Барселона» сама всё упустила: и ничья с «Севильей», и ничья с «Сельтой». Пропустили от Фёдора Смолова и не сумели удержать преимущество, пропустив от Яго Аспаса. Мне кажется, что Тер Штеген всё же неправильно поставил стенку, чем Аспас и воспользовался.



«Атлетико» набрал отличный ход, выдав серию выигрышных матчей. «Атлетико» уже серьёзно застолбил третье место в чемпионате. У Симеоне есть такая пометочка в период работы в испанском чемпионате. В Ла Лиге он ни разу не обыгрывал «Барселону».



«Барселоне» будет тяжело обойти «Реал» в турнирной таблице. У мадридцев и «скамейка» длиннее, и меньше проблем внутри команды. «Барселона» слишком зависима от Месси, и по последним матчам видно, что проблемы есть. Первый тайм в Виго был неплохой, а во втором «кто в лес, кто по дрова».



Думаю, что здесь много забитых мячей быть не должно. Конечно же, все в ожидании, когда Месси забьёт свой 700-й гол в карьере. Может быть, это и произойдёт в этом матче. Мы помним, что в первом круге «Барса» выиграла со счётом 1:0, причём Тер Штеген оставил команду в игре своими потрясающими сейвами.



Помним, что недавно в Саудовской Аравии эти команды играли полуфинальный матч за Суперкубок Испании. Тогда «Атлетико» с помощью замен сумел перевернуть игру и победить со счётом 3:2. Всё это история. Каждый матч между этими командами — это отдельная глава и заново написанная история, правда, с одним и тем же результатом.



В этом матче много забитых мячей ждать не стоит. «Атлетико» умеет правильно подходить к матчу с «Барселоной», умеет правильно ротировать состав. Плюс в последних турах «Барселона» не впечатляет. Поэтому тотал меньше 2.5 мяча — это хороший вариант, но я бы взял непроигрыш «Атлетико». Мне кажется, что сейчас, в данный конкретный момент, у «Атлетико» очень хорошие шансы даже обыграть «Барселону», но не проиграть уж точно», — сказал Генич.



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