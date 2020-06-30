«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.48.
«В этой игре, несмотря на изменения, которые произошли в «Крыльях Советов», я всё равно на стороне «Локомотива». У него сейчас на удивление очень организованная команда – чего стоят только братья Миранчуки, есть игра, а у «Крыльев Советов» пока не вижу атаки.
У самарцев сменился главный тренер: Миодраг Божович уступил свой пост Андрею Талалаеву. Конечно, рокировка наставников – сильная мотивационная составляющая. Но для меня всегда большой вопрос, каким образом работодатель определяет, когда менять тренера и какие у него критерии. Команда вполне прилично выглядела в прошлом матче против «Зенита». Да, «Крылья Советов» проиграли, пропустив оба мяча с пенальти, но игра была у самарской команды. Я, честно говоря, с почтением отношусь к Талалаеву, знаю, что это думающий тренер и ему удастся изменить ситуацию, но явно не за несколько дней до матча», — сказал Непомнящий.
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