«Локомотив» — «Крылья Советов»: ставка Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Локомотив» забьёт минимум 2 гола за 1.66.



«Дебют Андрея Талалаева, нашего старого знакомого, эксперта «Матч ТВ». Он возглавил «Крылья Советов» в тяжёлой ситуации для Самары. «Крылья» на последнем месте, надо выбираться. Но первый тест — сразу же мотивированный «Локомотив». С Марко Николичем «Локо» ударно вернулся в российский чемпионат, одержав две победы с сухим счётом. Но с «Оренбургом» где-то повезло: вытащил Гильерме. С Казанью «Локомотив» забил два мяча в первом тайме, мог забить и во втором, но Жоау Мариу попал в штангу. Ну и где-то чуть повезло «Локомотиву», что снова не пропустили.



Что делает в первую очередь тренер, которому позарез нужны очки? Конечно же, он начинает плясать от обороны. Думаю, Самара сыграет примерно так же, как и против «Зенита». Будет пытаться найти свой шанс, чтобы убежать в контратаку с Зиньковским и Глушенковым и что-то реализовать.



У «Локомотива» свои задачи. Физически неплохо команда выглядит. И мне кажется, здесь можно попробовать поймать индивидуальный тотал хозяев, учитывая проблемы «Крыльев» в обороне. «Индивидуальный тотал Локомотива» больше 1,5 мяча» идёт за 1,66. За последние шесть матчей только раз «Локомотив» не забивал два мяча самарцам. Соперник исторически и статистически удобный для «Локомотива». Так было ещё при Сёмине. К тому же «Локомотиву» нужно сейчас добирать очки. Соответственно думаю, если «Локомотив» забьёт первым, то заставит «Крылья» раскрываться и сможет ещё поймать на контратаке самарцев», — сказал Генич.



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