ЦСКА — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру 25-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: «Спартак» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.32.



«Жалко, конечно, что такой матч увидят вживую всего несколько тысяч болельщиков, но хоть что-то. Какое-то преимущество армейцы получат, но незначительное. В игре с «Зенитом» это им не помогло. Неразбериха сейчас какая-то в ЦСКА возникла. Гончаренко пропускал матч с «Динамо», наблюдал за ним с трибуны, сейчас должен вернуться на скамейку. Посмотрим, удалось ли ему перезагрузиться.



Думаю, если бы эта игра была несколько месяцев назад, то фаворитом был бы ЦСКА. Сейчас уже «Спартак» выглядит повеселее. ЦСКА ужасно сыграл с «Зенитом», хуже «Динамо» смотрелся в дерби. Но это снова дерби, отступать некуда. За Лигу чемпионов уже вряд ли сможет ЦСКА побороться, но надо хотя бы место в Лиге Европы сохранить. Мотивация будет серьезной. Но проблемы в атаке никуда не денутся.



«Спартак» не выиграл у «Уфы», но были моменты. Где-то не повезло, VAR отменил взятие ворот. Но сейчас гостевой матч, и Тедеско будет где-то легче выстраивать игру. Можно будет сыграть вторым номером, как это уже не раз делал «Спартак». Можно вспомнить матч с «Локомотивом».



На данный момент шансы «Спартака», на мой взгляд, выше. Но не рискну ставить на чистую победу. Возьму ставку «Спартак» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча». Голов много не жду. Не думаю, что ЦСКА станет раскрываться, игра в атаке у него не идет. «Спартак» тоже будет действовать аккуратно, с оглядкой», — сказал Титов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.