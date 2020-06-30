«Мальорка» — «Сельта»: прогноз Владислава Радимова на матч Ла Лиги

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Сельта».



Ставка: победа «Мальорки» с форой (0) за 2.46.



«Для «Мальорки» это последний шанс зацепиться за выживание в Ла Лиге. Она проскочила всех грандов, и сейчас у неё остался только один сильный соперник – мадридский «Атлетико», а с остальными можно играть. «Мальорке» всё время не хватает чуть-чуть, а если она обыграет «Сельту», то тогда есть шансы остаться в Примере. В составе команды сейчас есть 15-летний футболист Лука Ромеро, готовый конкурировать с игроками основы. Он в 15 лет вышел играть против «Реала» и очень часто просил мяч. По манере игры похож на Месси и в целом сильный игрок.



У «Сельты» хороший подбор игроков, линия атаки сильная, и команда сейчас поймала свою игру. «Сельта» не проиграла четыре последних матча, и в принципе она себя обезопасила от вылета. Также считаю, что Смолов не забьёт в этом матче, так как с «Реалом» и «Барселоной» команда уже сыграла.



Мотивация выше у «Мальорки» – для неё это вообще матч между жизнью и смертью. Поэтому я поставлю на неё с нулем, на то, что в матче будет много жёлтых карточек, и на то, что будет удаление. Предстоит бойня, которой давно не было», — сказал Радимов.



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