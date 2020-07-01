«Эвертон» — «Лестер»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 1 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Лестер».
Ставка: обе забьют за 1.84.
«В истории противостояния всё плюс-минус ровно. За последние 11 игр в английской Премьер-лиге соперники дважды разошлись миром. Пять встреч завершились в пользу «лис», а ещё в четырёх сильнее оказывались «ириски».
Стоит также обратить внимание на статистику домашних игр «Эвертона» в нынешнем сезоне. В 15 поединках на своём поле он потерпел всего три поражения. При этом за всё время получилось забить 19 мячей, а пропустить лишь 15. Очень недурно.
«Лестер Сити» в свою очередь весьма неплохо играет на выезде. У него пять поражений за те же 15 матчей в гостях, но зато забито за всё время аж 29 голов. То есть практически два гола за встречу.
И те, и другие обладают острой атакой, а потому ждём от них голов в обе стороны. Проверим вариант «обе забьют» за коэффициент 1.84. Статистика личных встреч на нашей стороне: в 10 из 13 последних матчей между соперниками такая ставка непременно заходила».
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