«Эвертон» — «Лестер»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 1 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Лестер».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«В истории противостояния всё плюс-минус ровно. За последние 11 игр в английской Премьер-лиге соперники дважды разошлись миром. Пять встреч завершились в пользу «лис», а ещё в четырёх сильнее оказывались «ириски».



Стоит также обратить внимание на статистику домашних игр «Эвертона» в нынешнем сезоне. В 15 поединках на своём поле он потерпел всего три поражения. При этом за всё время получилось забить 19 мячей, а пропустить лишь 15. Очень недурно.



«Лестер Сити» в свою очередь весьма неплохо играет на выезде. У него пять поражений за те же 15 матчей в гостях, но зато забито за всё время аж 29 голов. То есть практически два гола за встречу.



И те, и другие обладают острой атакой, а потому ждём от них голов в обе стороны. Проверим вариант «обе забьют» за коэффициент 1.84. Статистика личных встреч на нашей стороне: в 10 из 13 последних матчей между соперниками такая ставка непременно заходила».