«Эвертон» — «Лестер». Прогноз: Варди, Ришарлисон и Ндиди устроят голевой парад в Ливерпуле

1 июля «Эвертон» примет «Лестер Сити» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты не видят явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.02.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Эвертон» — «Лестер Сити»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Эвертон» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Эвертон» — «Лестер» (01.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по два-три матча, осталось провести ещё семь. Плотность календаря весьма высока: 25 июня завершился 31-й тур, а уже 27 числа стартовал 32-й. Продолжит программу пара «Эвертон» — «Лестер Сити», встреча состоится 1 июля и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Эвертон» с учётом календаря весьма неплохо вышел с карантина. В первом после паузы матче получилось отобрать очки в дерби у лидера АПЛ «Ливерпуля» (0:0), причём абсолютно по делу. А в прошлой игре клуб удачно побывал в Норидже, где обыграл местный «Норвич Сити» с минимальным счётом.



Резвый старт позволил «ирискам» вплотную подойти к топ-10 чемпионата Англии. Сейчас у них 41 очко и чистая 12-я строчка, однако отставание от шестого места составляет восемь пунктов. Отыграть такую фору за семь туров до конца сезона будет очень непросто, но чем чёрт не шутит.



Оставшийся календарь у мерсисайдцев вполне рабочий. Из мощных соперников здесь только «Лестер», «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и «Шеффилд». Но в целом набирать очки можно с каждым из них, так что синие ещё поборются.

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А вот «Лестер Сити» после паузы пока совсем не радует. Клуб успел провести три поединка: два в английской Премьер-лиге и ещё один в Кубке Англии. На первенство выпали встречи со скромными «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:0). Но тут надо бы сказать, что оба соперника смотрелись даже не хуже синих, хотя сильно уступают по составу и уровню амбиций.



В четвертьфинале Кубка «лисы» принимали «Челси» и уступили с минимальным счётом. В целом команды выглядели примерно одинаково, но удачливее оказались гости. Вот и получается, что в трёх матчах не одержано ни единой победы.



Впрочем, поражение в кубковой игре, вероятно, стало ложкой дёгтя, поскольку дела в АПЛ у «Лестера» вполне неплохие. После 31 тура он имеет в своём активе 55 баллов и замыкает тройку лидеров. Правда, догнать идущего вторым «Манчестер Сити» практически нереально (у него 63 очка). При этом отрыв от главного преследователя «Челси» составляет всего один балл, так что действовать придётся аккуратно.

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Теперь «Лестер Сити» ожидает выезд к «Эвертону», и тут в истории противостояния всё плюс-минус ровно. За последние 11 игр в английской Премьер-лиге соперники дважды разошлись миром. Пять встреч завершились в пользу «лис», а ещё в четырёх сильнее оказывались «ириски».



Стоит также обратить внимание на статистику домашних игр «Эвертона» в нынешнем сезоне. В 15 поединках на своём поле он потерпел всего три поражения. При этом за всё время получилось забить 19 мячей, а пропустить лишь 15. Очень недурно.



«Лестер Сити» в свою очередь весьма неплохо играет на выезде. У него пять поражений за те же 15 матчей в гостях, но зато забито за всё время аж 29 голов. То есть практически два гола за встречу.

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И те, и другие обладают острой атакой, а потому ждём от них голов в обе стороны. Проверим вариант «обе забьют» за коэффициент 1.84. Статистика личных встреч на нашей стороне: в 10 из 13 последних матчей между соперниками такая ставка непременно заходила.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Лестер Сити»

«Эвертон» у себя дома играет очень уверенно, но и «Лестер Сити» в гостях имеет практически два гола в среднем за матч. На наш взгляд, стоит ожидать от команд голов в обе стороны. И те, и другие обладают острой атакой, а потому ставка обе забьют смотрится интересно. Статистика личных встреч на нашей стороне: в 10 из 13 последних матчей между соперниками голы забивались в обе стороны.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.84.