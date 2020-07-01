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СПАЛ — «Милан»: прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата Италии

СПАЛ — «Милан»: прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А СПАЛ — «Милан».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за коэффициент 2.06.

«С 2017 года соперники успели встретиться шесть раз, и во всех случаях победителем выходили россонери. Более того, они одержали шесть побед с общим счётом 15:3.

Против бело-голубых играет ещё и их ужасная домашняя статистика. Дело в том, что по набранным очкам у себя дома они занимают предпоследнее место в итальянской Серии А, потерпев девять поражений в 13 матчах. Пропущен при этом был 21 мяч, а забито всего 11.

Для «Милана», который входит в топ-7 Серии А по заработанным баллам в гостях, аутсайдер едва ли станет помехой. При таких раскладах есть смысл рассмотреть П2 с форой (-1) за коэффициент 2.06.

В поединке с «Лечче» клуб показал, что умеет забивать и без именитого Златана Ибрагимовича. Однако, восстановившись после травмы, шведский нападающий наверняка изголодался по забитым мячам и будет нацелен на ворота. 26 июня швед вернулся в общую группу «россонери», а потому весьма вероятно его появление на поле в предстоящем матче. При желании можно проверить гол Ибры за коэффициент 2.10».

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В предыдущих шести очных встречах «россонери» одержали шесть побед с общим счётом 15:3.
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