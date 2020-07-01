«Арсенал» — «Ахмат»: прогноз Алексея Андронова на игру 25-го тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ахмат» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.84.
«Матч, который, конечно, для гостей большое значение имеет. Они ведут борьбу за выживание в Премьер-Лиге. «Арсенал» начал не очень уверенно у себя дома, проигрывая «Спартаку» 0:3 по ходу матча, но потом немножко ситуация там выправилась.
И сейчас туляки, на мой взгляд, точно должны у себя дома играть первым номером. Ни в коем случае они не должны такому сопернику отдавать инициативу.
«Ахмат», конечно, будет стараться что-то придумать на контратаках. И у него есть игроки и все возможности для этого. Да и оборона у «Арсенала» не очень хорошая.
Мне кажется, что «обе забьют» для этой игры выглядит оптимальным вариантом. Я не думаю, что количество забитых мячей здесь должно быть очень маленьким. Вполне допускаю, что счёт 1:1 окажется в этой встрече промежуточным или итоговым. Коэффициент — 1,84», — сказал Андронов.
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