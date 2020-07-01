Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Сочи» — «Динамо»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

«Сочи» — «Динамо»: ставка Константина Генича на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

Ставка: «Сочи» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.65.

«Владимир Федотов против Кирилла Новикова в Сочи. И, честно говоря, мне не очень понравились динамовцы в матче с ЦСКА. Где-то, может быть, ЦСКА даже загнал «Динамо» в свои сети, и динамовцы ничего толком создать не смогли. В целом, правда, надёжно сыграли в обороне. Это факт, который стоит отметить. Но дерби «Динамо» — ЦСКА получилось не очень содержательным.

«Сочи», в свою очередь, в Грозном неплохо смотрелось, забило хороший гол, ещё было несколько моментов. И дома «Сочи» неплохо играет, пусть и с минимальным количеством болельщиков. Там своеобразная трава, как говорят футболисты, к ней надо привыкать. Сочинцам в этом плане чуть попроще, и они имеют преимущество за счёт этого.

Плюс «Сочи» сейчас по составу «Динамо» не уступает. Надо сочинцам подниматься по турнирной таблице. Боролись за выживание, а могут закончить даже выше «Динамо». Всего три очка разницы сейчас. Если «Сочи» победу одержит, то догонит «Динамо».

Я думаю, что «Сочи» здесь не проиграет, при этом не будет такой результативной игры, как в первом круге, когда сочинцы победили 3:2. «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.65 — это неплохо. И я ещё бы попробовал рассмотреть «Сочи» с форой (0)» за 1.75. Мне кажется, в этой паре «Сочи» небольшой фаворит», — сказал Генич.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Сочи» — «Динамо». Прогноз: Комличенко, Шунин и Игбун остановят Кокорина
Бело-голубые продолжают погоню за ЦСКА и местом в еврокубках.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020