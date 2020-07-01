«Сочи» — «Динамо»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Сочи» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.65.



«Владимир Федотов против Кирилла Новикова в Сочи. И, честно говоря, мне не очень понравились динамовцы в матче с ЦСКА. Где-то, может быть, ЦСКА даже загнал «Динамо» в свои сети, и динамовцы ничего толком создать не смогли. В целом, правда, надёжно сыграли в обороне. Это факт, который стоит отметить. Но дерби «Динамо» — ЦСКА получилось не очень содержательным.



«Сочи», в свою очередь, в Грозном неплохо смотрелось, забило хороший гол, ещё было несколько моментов. И дома «Сочи» неплохо играет, пусть и с минимальным количеством болельщиков. Там своеобразная трава, как говорят футболисты, к ней надо привыкать. Сочинцам в этом плане чуть попроще, и они имеют преимущество за счёт этого.



Плюс «Сочи» сейчас по составу «Динамо» не уступает. Надо сочинцам подниматься по турнирной таблице. Боролись за выживание, а могут закончить даже выше «Динамо». Всего три очка разницы сейчас. Если «Сочи» победу одержит, то догонит «Динамо».



Я думаю, что «Сочи» здесь не проиграет, при этом не будет такой результативной игры, как в первом круге, когда сочинцы победили 3:2. «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.65 — это неплохо. И я ещё бы попробовал рассмотреть «Сочи» с форой (0)» за 1.75. Мне кажется, в этой паре «Сочи» небольшой фаворит», — сказал Генич.



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