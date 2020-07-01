«Тамбов» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру Российской Премьер-Лиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Зенит» в 25-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Зенита» минимум в 2 мяча за 1.82.
«Сразу скажу, что в этом матче я вообще не вижу никаких шансов у «Тамбова». Ни явных, ни мнимых. Мне кажется, что «Зенит», помучившись с «Крыльями Советов», сделает какие-то выводы. Исполнительское мастерство у игроков «Зенита», конечно, гораздо выше. Ну и задача «Зенита», на мой взгляд, как можно быстрее все решить в этом чемпионате и вести подготовку к кубковой игре со «Спартаком», которая будет очень важной для них.
Просто не понимаю, за счет чего «Тамбов» может навязать хоть какую-то борьбу в этой встрече. Ставлю на победу «Зенита» с форой (-1,5) мяча и коэффициентом 1.82. По-моему, это просто великолепный выбор», — сказал Андронов.
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