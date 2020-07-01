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«Эвертон» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

«Эвертон» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Эвертон» — «Лестер» в рамках АПЛ.

Ставка: победа «Эвертона» за 2.58.

«Лестер» сейчас очень плох и он начал валиться до начала эпидемии. Команда не прогрессирует. И я думаю, что никто не удивится, если «лисы» вылетят из четверки и никакой Лиги чемпионов не будет. Хотя в первой половине сезон о таком даже не было и мыслей.

Причин — масса, в том числе и нестабильная игра лидеров. Варди всего 2 мяча забил в 13 последних играх. И то в ворота «Астон Виллы» в марте. Это прям совсем беда. Ну и к тому же добавляет проблем, что скорее всего не будет играть ключевой полузащитник «Лестера» Мэдиссон.

К тому же «Лестер» уступил «Челси» среди недели в Кубке и это очень тяжелое поражение. Как с точки зрения физики, так и с моральной.

В этом плане у «Эвертона» преимущество — они в Кубке не играли, да и вообще сейчас команда выглядит куда интереснее. Много сухих домашних матчей у «ирисок» — 8 матчей не проигрывает в том числе. Хороший уровень «Эвертон» показал в игре с «Ливерпулем» — на топового соперника был выбран оптимальный план. И если вы помните, то «Эвертон» мог и выиграть.

Ну и вообще сейчас команда шагает по таблице. Могут добраться до «Шеффилда», а там уже и зона еврокубков. При таком коэффициенте нужно брать их победу. Они хороши, проблем с составом практически нет. Берем победу подопечных Анчелотти», — сказал Казанский.

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В 10 из 13 последних очных встреч голы забивались в обе стороны.
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