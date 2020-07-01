«Арсенал» — «Норвич»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Норвич».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 3.54.
«1 июля на «Эмирейтс» в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» примет главного аутсайдера чемпионата — «Норвич», который уверенно занимает последнее место и следующий сезон начнет в Чемпионшипе.
В истории АПЛ не было случая, чтобы после 31 тура команда, набравшая 21 очко оставалась в элите. Главные букмекерские конторы Великобритании принимают ставки на спасительное чудо «Норвича» с коэффициентом 1 к 50.
«Арсенал» с 43 очками все еще надеется прорваться в Лигу Европы, но сделать это «канонирам» будет крайне сложно, до заветного шестого места целых шесть очков и плотная стена конкурентов. Но у «Арсенала» есть шанс пробиться в Европу через Кубок Англии, там в полуфинале лондонцев ждет встреча с «Ман Сити». Впечатлительным болельщикам «Арсенала» не позавидуешь.
«Норвич» 27 июня проиграл «МЮ» в кубковом четвертьфинале и теперь вполне может упереться и выдать яркую, прощальную гастроль. Расслабляться «канонирам» никак нельзя.
Но думаю, что «Арсенал» будет куда больше мотивирован. Поэтому предлагаю поставить на победу команды Микеля Артеты с форой (-2)», — сказал Елагин.
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