«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на игру 32-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.77.
«Не будет преувеличением, если я скажу, что каждый из оставшихся матчей до финишной прямой чемпионата будет для «Вест Хэма» и «Челси» сродни кубковому.
Эти команды встречаются в 32-м туре АПЛ на «Лондон Стэдиум» вечером 1 июля.
«Вест Хэм» идет в зоне вылета с 27 очками. Он стремится во что бы то ни стало спастись, зацепившись за спасительное 17-е место, однако сделать будет сложно, поскольку немало конкурентов у команды.
Надо побеждать земляков «Челси» игрокам «Вест Хэма», которые рвутся в Лигу чемпионов, имея 54 очка и место в первой четверке.
У команды Фрэнка Лэмпарда могучие конкуренты, которые жарко дышат им в спину. Надо пренепременно выигрывать в этом матче, иначе другой результат станет осечкой, которой тут же воспользуются «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».
Уверен, что отсиживаться в обороне команды не будут. смысла в этом нет никакого. Я жду результативного футбола. Буду ставить на тотал больше 2.5», — сказал Елагин.
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