«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз: Жиру и Пулишич возьмут реванш у Ярмоленко в дерби Лондона

1 июля «Вест Хэм Юнайтед» примет «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.95.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»

Букмекеры считают, что матч АПЛ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси» (01.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по два-три матча, осталось провести ещё семь. Плотность календаря весьма высока: 25 июня завершился 31-й тур, а уже 27 числа стартовал 32-й. Продолжит программу пара «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси», встреча состоится 1 июля и пройдёт без зрителей на трибунах.

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В предыдущих 11 турах в чемпионате Англии «Вест Хэм Юнайтед» сумел добыть только одну победу и скатать две ничьиз. Остальные восемь случаев неизбежно оканчивались поражением. Результат откровенно печальный.



После паузы клуб успел провести два матча и оба проиграл с общим счётом 0:4. В первой встрече у себя дома не получилось ничего предложить «Вулверхэмптону» (0:2), а во второй в гостях «молотобойцы» уступили в классе «Тоттенхэму» (0:2). Хотя, конечно, надо сказать, что они старались, но одного желания явно не хватает.



По итогу «железные» продолжают находиться в подвешенном состоянии. Сейчас у них в активе 27 баллов и пока что безопасная 17-я строчка. Однако у занимающих 18-ю строчку «Борнмута» и 19-ю строчку «Астон Виллы» баллов столько же. Хотя клуб из Бирмингема провел на матч больше.

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«Челси» после паузы хорош по всем фронтам. За две игры в АПЛ команда набрала все шесть возможных очков. Сперва получилось в гостях одержать волевую победу над неуступчивой «Астон Виллой» (2:1), а затем у себя дома переиграть мощный «Манчестер Сити» (2:1).



Теперь у подопечных Фрэнка Лэмпарда 54 очка и чистое четвёртое место. У ближайшего преследователя «Вулверхэмптона», который, к слову, провел на матч больше, на два балла меньше. При этом замыкающий топ-3 «Лестер Сити» оторвался всего лишь на один пункт, а потому наверняка появится возможность забраться повыше.



В Кубке Англии «пенсионеры» тоже преуспели. На стадии четвертьфинала им попался «Лестер Сити», с которым получилось разобраться (1:0). Теперь клубу предстоит встретится с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале, который запланирован на 18 июля. Красота!

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Теперь «Челси» предстоит лондонское дерби против «Вест Хэм Юнайтед». Противостояние первого круга, когда номинальными хозяевами была команда Фрэнка Лэмпарда, завершилось победой с минимальным счётом гостей. Но тут надо сказать, что тогда «молотобойцев» тренировал именитый Мануэль Пеллегрини, а «пенсионеры» забыли о стабильности.



Сейчас же «Вест Хэм Юнайтед» будет очень непросто зацепиться за очки сразу по нескольким причинам. Первый момент — клуб занимает третье место с конца по набранным очкам у себя дома. За 15 поединков было добыто всего четыре победы, жуткий показатель.



Вторая причина — статистика гостевых встреч «Челси» в текущем розыгрыше. Команда входит в топ-3 АПЛ на заработанным баллам на выезде. При этом за те же 15 матчей было добыть восемь побед. Забивают при этом «пенсионеры» в среднем по два мяча за встречу.

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Любопытно также и то, что лишь в одном из последних восьми матчей подопечные Фрэнка Лэмпарда забивали меньше двух мячей. При таких раскладах ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.67 смотрится приемлемо.



При желании можно проверить ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.81. Помимо массы забитых мячей, «Челси» на выезде также и пропускает немало. В 15 играх было пропущено аж 25 голов. Голы в обе стороны тут вполне вероятны.

Прогноз и ставки на матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»

Матч первого круга остался за «Вест Хэм Юнайтед», однако теперь ему вряд ли удастся зацепиться за очки. В последнее время «Челси» Фрэнка Лэмпарда выглядит мощно, при этом входит в топ-3 АПЛ по набранным очкам на выезде. Для слабо выступающих на своём поле «молотобойцев» это станет настоящим испытанием. Ждём массу забитых мячей от претендента на еврокубки.



Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.67.