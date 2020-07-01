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«Ростов» — «Краснодар»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты

«Ростов» — «Краснодар»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

1 июля «Ростов» и «Краснодар» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 1 июля «Ростов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

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