«Ростов» — «Краснодар»: где смотреть онлайн-трансляцию, какие ставки и коэффициенты
1 июля «Ростов» и «Краснодар» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 1 июля «Ростов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Ростов» — «Краснодар». Прогноз: Мамаев, Шапи, Ерёменко и Карпин подарят праздник
Встреча прямых конкурентов по борьбе за место в Лиге чемпионов обещает получиться огненной.
- 1 июля 2020
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
Партнерский контент