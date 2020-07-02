«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Владислава Батурина на игру АПЛ

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.74.
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм» – противостояние соседей по турнирной таблице и команд с разной историей и судьбой.
«Шеффилд Юнайтед» триумфально вернулся в элиту и сейчас идёт на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Конечно, команда Криса Уайлдера после пандемийных дней несколько провисла, но всё равно она проводит очень хороший и по-настоящему качественный сезон. Её главный козырь – отлично отлаженная игра в обороне и талантливейший голкипер.
«Шеффилд Юнайтед» после паузы набрал только одно очко: ничья с «Астон Виллой» (0:0) и поражения от «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» с одинаковым счётом 0:3. Дома команда набрала 24 очка. Замечу, что в родных стенах меньше пропустили только две первые команды АПЛ.
«Тоттенхэм» пока седьмой, но он не теряет надежды подняться выше и попасть в еврокубковую зону. После вирусных каникул «Тоттенхэм» набрал четыре очка: ничья с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и победа над «Вест Хэмом» (2:0). Команда Жозе Моуринью не проигрывает три тура. По набранным очкам в гостях она занимает 15-е, весьма скромное, место в АПЛ. В первом круге была зафиксирована ничья (1:1).
Учитывая турнирное положение и текущие результаты «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэма», а также наличие хорошей обороны и надёжных голкиперов у обеих команд, я поставлю на то, что в этом противостоянии не будет голеады», — сказал Батурин.
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