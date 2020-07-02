«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на игру 32-го тура АПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.53.



«Ливерпуль» — чемпион. «Красные» уже обеспечили себе первое место в лиге. «Сити» же гонку эту проиграл. Многие говорят, что сейчас для «Манчестера» важнее Лига чемпионов и Кубок Англии, где «горожане» еще участвуют. Но и здесь «Сити» захочет себя проявить.



Сразу обращу ваше внимание на то, как распределялись забитые мячи в матчах «Сити» и «Ливерпуля». В ноябре в игре первого круга «Ливерпуль» выиграл на своем поле со счетом 3:1. Тут же вспомним игру за Суперкубок — 1:1 и победа «Манчестера» по пенальти. Идем дальше — январь 2019 года, в чемпионате побеждает «Сити» 2:1. Почти всегда забивают и те, и другие.



23 очка разница между «Ливерпулем» и «Манчестером». Команда Юргена Клоппа стала чемпионом после того, как «Сити» проиграл «Челси» и потерял теоретические шансы догнать «Ливерпуль».



«Ливерпуль» последний матч провел 24 июня, разгромив «Кристал Пэлас» 4:0. Всю неделю «красные» отдыхали и праздновали, а «Сити» провел на выходных встречу Кубка Англии — на выезде «горожане» переиграли «Ньюкасл». У «Ливерпуля» было побольше время ля отдыха.



Разберем десять последних очных матчей команд в АПЛ — шесть побед «Сити», две ничьи и две победы «Ливерпуля».



И последнее, что я хочу сказать — в шести из семи матчей «Сити» и «Ливерпуля» на «Этихаде» забивали и те, и другие. Мой прогноз — обе команды забьют», — сказал Гусев.



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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз: Де Брёйне и Гвардиола испортят Клоппу праздник В предыдущих семи матчах на своём поле «Манчестер Сити» меньше двух мячей не забивал.