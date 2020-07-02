«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на игру 32-го тура АПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.53.
«Ливерпуль» — чемпион. «Красные» уже обеспечили себе первое место в лиге. «Сити» же гонку эту проиграл. Многие говорят, что сейчас для «Манчестера» важнее Лига чемпионов и Кубок Англии, где «горожане» еще участвуют. Но и здесь «Сити» захочет себя проявить.
Сразу обращу ваше внимание на то, как распределялись забитые мячи в матчах «Сити» и «Ливерпуля». В ноябре в игре первого круга «Ливерпуль» выиграл на своем поле со счетом 3:1. Тут же вспомним игру за Суперкубок — 1:1 и победа «Манчестера» по пенальти. Идем дальше — январь 2019 года, в чемпионате побеждает «Сити» 2:1. Почти всегда забивают и те, и другие.
23 очка разница между «Ливерпулем» и «Манчестером». Команда Юргена Клоппа стала чемпионом после того, как «Сити» проиграл «Челси» и потерял теоретические шансы догнать «Ливерпуль».
«Ливерпуль» последний матч провел 24 июня, разгромив «Кристал Пэлас» 4:0. Всю неделю «красные» отдыхали и праздновали, а «Сити» провел на выходных встречу Кубка Англии — на выезде «горожане» переиграли «Ньюкасл». У «Ливерпуля» было побольше время ля отдыха.
Разберем десять последних очных матчей команд в АПЛ — шесть побед «Сити», две ничьи и две победы «Ливерпуля».
И последнее, что я хочу сказать — в шести из семи матчей «Сити» и «Ливерпуля» на «Этихаде» забивали и те, и другие. Мой прогноз — обе команды забьют», — сказал Гусев.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 2 июля 2020
-
13:00
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:26
- 1 июля 2020
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45