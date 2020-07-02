Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на игру 32-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на игру 32-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.53.

«Ливерпуль» — чемпион. «Красные» уже обеспечили себе первое место в лиге. «Сити» же гонку эту проиграл. Многие говорят, что сейчас для «Манчестера» важнее Лига чемпионов и Кубок Англии, где «горожане» еще участвуют. Но и здесь «Сити» захочет себя проявить.

Сразу обращу ваше внимание на то, как распределялись забитые мячи в матчах «Сити» и «Ливерпуля». В ноябре в игре первого круга «Ливерпуль» выиграл на своем поле со счетом 3:1. Тут же вспомним игру за Суперкубок — 1:1 и победа «Манчестера» по пенальти. Идем дальше — январь 2019 года, в чемпионате побеждает «Сити» 2:1. Почти всегда забивают и те, и другие.

23 очка разница между «Ливерпулем» и «Манчестером». Команда Юргена Клоппа стала чемпионом после того, как «Сити» проиграл «Челси» и потерял теоретические шансы догнать «Ливерпуль».

«Ливерпуль» последний матч провел 24 июня, разгромив «Кристал Пэлас» 4:0. Всю неделю «красные» отдыхали и праздновали, а «Сити» провел на выходных встречу Кубка Англии — на выезде «горожане» переиграли «Ньюкасл». У «Ливерпуля» было побольше время ля отдыха.

Разберем десять последних очных матчей команд в АПЛ — шесть побед «Сити», две ничьи и две победы «Ливерпуля».

И последнее, что я хочу сказать — в шести из семи матчей «Сити» и «Ливерпуля» на «Этихаде» забивали и те, и другие. Мой прогноз — обе команды забьют», — сказал Гусев.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз: Де Брёйне и Гвардиола испортят Клоппу праздник
В предыдущих семи матчах на своём поле «Манчестер Сити» меньше двух мячей не забивал.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020