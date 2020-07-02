«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Эспаньол».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.24.
«Эспаньол» этот матч проведёт с новым тренером. У «Реала Сосьедад» не могло ничего измениться, и я думаю, что тут мы увидим тотал больше 2,5.
Новый тренер, новые эмоции. У «Эспаньола» последний шанс, которых у команды было предостаточно, чтобы попробовать вылезти с последнего места, и здесь нужна будет победа. «Сосьедад» тоже будет предпринимать попытки заработать очки. Если «Эспаньол» при главном тренере Абелардо играл в более закрытый футбол, то здесь волей-неволей придется раскрываться, поэтому отсюда и ставка на количество голов. Такая смена тренера должна подразумевать некую встряску в рядах «Эспаньола», чтобы определить вектор движения команды на будущее и в ближайших матчах попробовать набрать шесть очков. Но это, конечно, больше психологический момент. Что касается «Реал Сосьедада», то команда меняет тактику в последних матчах, и это было видно по игре с «Хетафе», в которой все было выстроено от обороны», — сказал Радимов.
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