«Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз: Эдегор и Янузай отправят каталонцев в Сегунду

2 июля «Реал Сосьедад» и «Эспаньол» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 2 июля «Реал Сосьедад» — «Эспаньол» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.76. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча Примеры «Реал Сосьедад» — «Эспаньол» (02.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Пять полных туров уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею, конец всё ближе. Программа 33-го тура испанской Примеры продолжится в четверг, 2 июля, тремя матчами. В Сан-Себастьяне местный «Реал Сосьедад» на стадионе «Аноэта» в 20:30 мск начнёт выяснять отношения с «Эспаньолом».

«Реал Сосьедад» стремительно приближается к тому, чтобы потерять сезон. На момент возобновления первенства клуб находился в топ-4 и имел хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов. Вот только дальше наступил форменный кошмар. В пяти турах удалось зацепить всего одно очко.

Никаких вопросов нет только по поражению от мадридского «Реала» (1:2), который на всех парах мчится к долгожданному титулу. Единственная ничья добыта в родных стенах со скромной «Осасуной» (1:1), а всё остальное — натуральные неудачи. 0:2 от «Алавеса», 0:1 от «Сельты» и 1:2 от «Хетафе».

«Интер» — «Брешия». Прогноз: Конте, Лукаку, Эриксен и Янг искромсают аутсайдера Серии А В последних пяти играх в гостях «Брешия» проиграла четыре раза с общим счётом 2:12.

Местами, конечно, баскам не везло. С той же «Сельтой» они заслуживали как минимум ничьей, однако жуткая реализация не позволила зацепиться. Поражение от прямого конкурента «Хетафе» стало последней каплей. Там бело-голубые много владели мячом, но делали это бесцельно.

За 90 минут команда сподобилась на пять ударов, лишь один из них пришёлся в створ. И стал результативным. Понятно, что синие чертовски хороши в позиционной обороне и славятся организованностью, однако с такой игрой против прямого конкурента в Лигу чемпионов не выходят.

Похоже, придётся поумерить аппетит и сосредоточиться на битве за Лигу Европы. Пока расклад выглядит так: 47 очков и седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Замыкающая топ-4 «Севилья» оторвалась на 10 баллов. Слишком много, пусть красно-белые и провели на одну игру больше.

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У «Хетафе» 52, у «Вильярреала» 51. Шансы зацепиться за топ-6 имеются, благо что ближайший соперник уже фактически находится одной ногой в Сегунде. «Эспаньол» — худший клуб Ла Лиги, всего 24 очка в 32 турах. Отставание от спасительной 17-й строчки критическое — тоже 10 баллов, тоже при одной игре в запасе.

Для сохранения надежды нужно выдавать победную серию, вот только в четырёх предыдущих поединках «попугаи» зацепили одно-единственное очко, выстояв в гостях у «Хетафе» (0:0). А потом потерпели три поражения подряд — от «Леванте» (1:3), «Бетиса» (0:1) и мадридского «Реала» (0:1).

Как видно, пропускают каталонцы не так много, но с атакой всё совсем грустно. Для басков вопрос стоит максимально просто: если не обыгрывать дома худший клуб турнира, то о каких еврокубках в принципе может идти речь? Думаем, «Реал Сосьедад» соберётся с мыслями и кое-как утихомирит аутсайдера. П1 за 2.08 выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Эспаньол» 2 июля

Обе команды ужасно выступают после возобновления сезона. «Реал Сосьедад» выпал из борьбы за Лигу чемпионов, но шансы на еврокубки пока остаются. «Эспаньол» отстаёт от спасительной 17-й строчки на 10 очков, вариантов практически нет. На наш взгляд, преимущество в исполнительском мастерстве и своё поле помогут баскам затолкать пару мячей, чего должно хватить для победы.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.08.