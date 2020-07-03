«Львов» — «Ворскла»: прогноз и ставка на матч чемпионата Украины 3 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч УПЛ «Львов» — «Ворскла».

Ставка: «Ворскла» не проиграет за 1.85.

«Клуб из Полтавы чувствует себя среди аутсайдеров просто великолепно, в пяти матчах не уступив ни разу. Проблема только одна — слишком много ничьих. Их уже набежало целых четыре. Единственная победа одержана над «Днепром-1» (2:0). Впрочем, даже этого достаточно, чтобы занимать третью строчку среди аутсайдеров с 27 очками. Для спокойного завершения сезона достаточно остаться в топ-3. Худший клуб вылетит напрямую, а ещё два коллектива проведут стыки.



Всё идёт к тому, что «Львову» придётся играть эти самые стыки. В самом низу находятся «Карпаты», которые массово переносят игры из-за проблем с финансированием. У «Львова» 23 очка, у «Олимпика» — 24. Но тут ещё надо добавить, что «горожане» провели на один матч больше конкурентов.



То есть ситуация крайне непростая. Львовяне во второй части первенства, напротив, не одержали ни одной победы — три ничьих и три поражения. При этом на их победу букмекеры дают двойку, а Х2 идёт с крепким коэффициентом 1.85. Статистика очных встреч поддерживает этот вариант.



В семи предыдущих поединках «Ворскла» уступила лишь однажды, зато сама одержала три победы. Ещё в трёх случаях, соответственно, фиксировалась ничья. Раз так, не станем мудрить и возьмём двойной исход на гостей».